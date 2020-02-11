أحلام تبكي بسبب أفضل ممثل في فيلم «الجوكر»

أبوظبي(صدى):

تأثرت الفنانة الإماراتية أحلام، إلى حد البكاء، بخطاب الفنان الأمريكي “واكين فينيكس” بعد حصوله على جائزة أوسكار أفضل ممثل، عن دوره في فيلم “الجوكر”

وقالت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دمعت عيني من كلامه، للأسف هؤلاء أصبحوا نادرين”.

ويذكر أن واكين فينيكس قد قال عقب فوزه بجائزة أوسكار: “ممتن لكل من قدم لي فرصة ثانية، وأظن أن هذا أفضل ما يميزنا، عندما ندعم بعضنا، وليس عندما نتجاهل بعضنا بسبب أخطائنا السابقة، ولكن عندما ندعم بعضنا لنتقدم وعندما نعلم بعضنا، وعندما نقود بعضنا إلى الخلاص، هذا أفضل ما لدى البشرية”.

وذكر “فينيكس” شقيقه الممثل الراحل، ريفر فينيكس، قائلا: “أريد فقط… عندما كان أخي بالسابعة عشر من عمره كتب هذه الكلمات: “اهرع للنجدة بالحب، وسوف يتبعك السلام”.