فيصل العبدالكريم يفضح مرشح غرفة الرياض: «يا معفن يا ولد المعفن» (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

فتح فيصل العبدالكريم النار على أحد المرشحين لغرفة الرياض التجارية دون أن يذكر أسمه.

وقال ” عبدالكريم ” في رسالة موجهة للشخص الذي يقصده عبر فيديو: ” يا معفن يا ولد المعفن ..لا الفلوس ولا السيارات ولا أنك تشتري اسم تخليك حد محترم ..قيمة الإنسان في قيمته وليس في قيمة أمواله “.

ووجه العبدالكريم الاتهام إلى المرشح بأنه كون ثروته هو ووالده من خلال سرقة الأخرين وبطرق ملتوية.

وعلى جانب أخر أكد على أنه سينتخب المرشح كريم العنزي، موضحًا أن كل شخص يحب الشرفاء ولديه سجل تجاري سيختار ” العنزي “.