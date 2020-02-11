مريم حسين توجه رسالة لقضاء الإمارات بعد الإفراج عنها

مليكة فؤاد (صدى):

علقت الفنانة المغربية مريم حسين، على الإفراج عنها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل قرابة ثلاثة أسابيع.

وقالت مريم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” إن ”قضاء دولة الإمارات عادل ونزيه ولم يتوان عن إعطاء الحقوق لأصاحبها“.

وكانت الفنانة الكويتية مها محمد، قد أعلنت الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين، من محبسها، بعد 11 يوما فقط من إعلان القبض عليها من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات.