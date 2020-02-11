زوج يقتل زوجته ويطعن والديها ويٌسلم نفسه بالطائف

الطائف(صدى):

قتل زوج زوجته بمدينة الطائف؛ وطعن والديها في مشهد مروع هز أرجاء المملكة.

وقالت المعلومات الأولية إن الزوجة كانت قد ذهبت لمنزل عائلتها بعد خلافات مع زوجها الذي لحق بها هناك، ووجه لها عدة طعنات ليرديها قتيلةً على الفور.

وطعن الزوج والدي زوجته عندما حاولا الدفاع عن ابنتهما؛ حيث تم نقلهما إلى المستشفى.

ونُقل الوالد في حالة حرجة أكثر من الوالدة ؛ بعد أن تلقى النصيب الأكبر من الطعنات.

وتوجه القاتل بعد ارتكابه جريمته لأحد مراكز الشرطة داخل مدينة الطائف وسلم نفسه، ليتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.