تعيين امرأة قائدة لمشاة البحرية الملكية لأول مرة في بريطانيا

لندن(صدى):

تشهد بريطانيًا خلال الأيام القادمة تطبيق أول قرار من نوعه فى التاريخ الملكي البريطاني، حيث تقرر أن تتولى الأميرة آن، الدور العسكري للأمير هاري في قوات المارينز الملكية.

وبتطبيق هذا القرار ستكون الأميرة آن هى أول امرأة تتولى قيادة مشاة البحرية الملكية في بريطانيا.

وجاء ترشيح آن، البالغة من العمر 69 عاما، على إثر كفائتها وعملها خلال السنوات الماضية بجد.

ومن المتوقع أن تتولى الأميرة الواجبات الملكية، عندما يتخلى الأمير هاري عن مهامه العسكرية في الربيع المقبل.

يذكر أن الأميرة آن هى خالة الأمير هارى، والأبنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.