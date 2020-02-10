العازمي تفوز بالجائزة الكبرى بمهرجان القريات الدولي للطيور في حفله الختامي

سلطان الهوير(صدى):

اختتمت مساء الاحد1441/6/15هـ فعاليات مهرجان القريات الدولي للطيور بنسخته الأولى وشهد اليوم الختامي حضور كثيف من زوار المهرجان حيث تم إجراء السحب على عدة جوائز قيمة والجائزة الكبرى سيارة رينو موديل2020 التي كانت من نصيب الاستاذه ساميه سالم مسلم العازمي والتي حرصت على حضور الفعاليات اليومية والمنافسة لنيل الفوز بالجائزة الكبرى.

وفي مسك ختام المهرجان رفع الرئيس التنفيذي لمهرجان القريات الدولي للطيور الأستاذ زبن سالم الشراري شكرة وتقديرة الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على حرصه وأهتمامه ومتابعته المستمرة على نجاح المهرجان , وكذلك بالشكر الجزيل لمحافظ القريات وللداعمين ولزملائه أعضاء اللجان الخاصة بالمهرجان ولفريق مبادرة بدعمكم نتميز ورجال الأمن ولجميع المشاركين والمشاركات في هذا الكرنفال متمنيآ التوفيق للجميع.