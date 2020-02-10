جمهور مصر والسعودية يجتمعان في عدة حفلات غنائية

سلطان منصور(صدى):

تماشياً مع رؤية المملكة 2030، تأسست الهيئة العامة للترفيه لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في السعودية، والآن بعد مرور أكثر من ٣ أعوام نجد أن الشركات السعودية المنشأ بدأت تنافس داخليًا وخارجيًا، فاليوم أعلنت شركة «بنش مارك» السعودية عن حفل ضخم تنظمه في مصر، بلد الفن والفنانين.

يضم الحفل ثلاثة من المع نجوم الوطن العربي، على مسرح «كايرو شو» في كايرو فيستيفال سيتي، بتاريخ ١٤ فبراير، ويحيي الليلة الفنان ماجد المهندس والفنانة امال ماهر والفنان تامر عاشور، حيث تجمع هذه الليلة صدق المشاعر والإحساس والكلمة.

فيما ستسبقه في ١٢ فبراير في الرياض حفلة للفنان كاظم الساهر في مسرح الفنان أبوبكر سالم وفي ١٣ فبراير ستقام حفلة أيضاً للفنان كاظم الساهر في سماء الغربية بجدة.

ونشر كاظم، عبر حسابه على موقع «تويتر»، بوستر أوضح فيه أن حفل الرياض سيقام يوم الأربعاء 12 فبراير على مسرح أبوبكر سالم، وفي جدة يوم الخميس 13 فبراير، على مسرح سماء الغربية.

كما وفرت الشركة لمحبيها في السعودية عروض طيران وإقامة بالشراكة مع احد اهم الشركات والعلامات التجارية في مجال السياحة وعروض الطيران، لتيسير حضور الجمهور السعودي ومحبي هذه الكوكبة من الفنانين إلى مصر.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة محمد زكي حسنين، قائلا: «نحن اليوم في القطاع الخاص نسعى بشكل كبير لتقديم اعمال تثبت وتوضح ريادة المملكةالعربية السعودية في مجال الترفيه، حالها حال ريادتها في كافة القطاعات الاخرى».

وأضاف، رؤية 2030 للسعودية قفزت بشركاتنا وجعلت منها علامات تجارية مميزة على مستوى العالم وحان الوقت لنظهر للعالم أن الإمكانيات الموجودة والكوادر السعودية يمكنها المنافسة في الكثير من القطاعات، والتمكين الذي نشاهده اليوم لم يكن ليرى النور لولا دعم الهيئة العامة للترفيه، المظلة الرئيسية للشركات العاملة في القطاع التي رفعت من مستوى شركاتنا.

الجدير بالذكر، أن شركة «بنش مارك» من أقوى الشركات في مجال تنظيم الحفلات والفعاليات في السعودية، وهي اليوم تسعى إلى التوسع خارجيًا، لتصبح من اول الشركات السعودية المنظمة للحفلات في الخارج، كما قد سبق هذه التجربة للشركة تجربة سابقة بتنظيم مشترك لحفل لندني في مدينة لندن البريطانية احيته الفنانة نانسي عجرم واليوم تنفرد بنش مارك بتنظيم الحفلة في القاهرة واطلقت عليها ليلة عيد الحب.