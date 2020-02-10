بالفيديو.. «السند» يوضح ما يحرم على المرأة في فترة الحداد على زوجها
أوضح الشيخ عبد الرحمن السند ما يحرم على المرأة في فترة الحداد على زوجها.
وقال السند خلال حواره في برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”:” علي المحادة التي يتوفي زوجها عليها أن تبقي في منزلها خلال العدة لمدة 4 أشهر و10 أيام أي 130 يوما”.
وشدد السند، قائلا:” يجب على المحادة مراعاة خمسة أمور خلال فترة الحداد ومنها لا يجوز أن تتلقي الخطاب أثناء فترة العدة، ولا تتزين بالحلي ولا تكتحل ولا تطيب ولا تخرج من منزلها إلا لحاجة”.
وتابع السند:”الثياب الأسود الذي ترتديها المحادة في فترة العدة ليس له أثر في الشريعة وعليها أن تلبس كل الألوان بشرط ألا تتبرج”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93100 ] نشر منذ 33 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45936 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
والله ياشيخ أن بعض الحريم تحط على الحاله سوف انتظرك إلى أن تعود كما وعدتني
وتحط صورته ويا من أخذت قلبي معك ومن ذا الخريط
وهي مره في المنتزه تتمشى والسوق ويتجمعن عندها وشيلات ورقص والضحك واصل حده وإذا سئلت قالت اليشخ قاله
لا وازيدك من الشعر بيت بعضهن تحجز يافلانه احجزك لما تخلصين الحداد نجي نخطب بس علشان لا أحد يسبقنا
والميت الله يرحمه ويغفر له لو انتي متى كان. زمانه تزوج
دهر[ عدد التعليقات: 2225 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههههههه حلوة سوف انتظرک الى أن تعود كما وعدتني
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45936 ] نشر منذ 10 دقائق
مساء الخير اخبارك يا جوال وكيف اولادك
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45936 ] نشر منذ 8 دقائق
والله يختي أن بعضهن تقولي عقلها راح يوه تشوفين الكتابات في حلات الوتساب وفي الواقع شي ثاني