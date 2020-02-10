بالصور.. عبداللطيف جميل تقدم عروضا مغرية على 4 سيارات

الرياض(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن فرصة تمويل مناسبة للراغبين في شراء سيارات انوفا و فورتشنر وكيا وسيراتو موديلات 2020.

وأوضحت الشركة أن القسط الشهري لانوفا 2020 ” 1,718 ريال”، و فورتشنر 2020 بلغ ” 2,004 ريال”،وكيا 2020 يقدر ب899 ريال، بينما سيراتو 2020 وصل ل 1,350ريال.

ولفتت الشركة إلي أن التمويل سيكون بدون كفيل، ودفعة أولى 10%، مبينة أن تمويل سيراتو 2020 سيكون بدون الإيجار الشهري الأول بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري، بدون كفيل.

ويمكن الحصول علي التمويل لشراء السيارات بتأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة سدد بيسر وسهولة من خلال سداد دفعات شهرية تصل إلى 60 شهر، بالإضافة إلى أنه معتمد من الهيئة الشرعية.

وتختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة.

ولمزيد من التفاصيل عن تمويل السيارة يرجي زيارة الرابط التالي: هنا هنا