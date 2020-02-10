السجن 15 عامًا لشقيق بوتفليقة

وكالات(صدى):

أصدر محكمة الاستئناف العسكرية بالجزائر حكمًا يقضي بالسجن 15 سنة على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

كما أصدرت حكمًا بالسجن 15 عامًا على رئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق.

وقضت على رئيسة حزب العمال لويزة حنون بالسجن 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة.

وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة ” لعزل رئيس الأركان ” المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.