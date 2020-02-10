وزير التجارة لـ مواطن يشتكي: «أنا محاميك»

إبراهيم الزهراني(صدى):

استجاب وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، خلال زيارته لمنطقة الباحة، لشكوى قدمها مواطن قدم إليه من منطقة أخرى.

وعرض المواطن على الوزير بشكل موجز تفاصيل مشكلته، والتى تمثلت فى تعثر أحد المشاريع، فيما أكد الوزير أنه سيكون محامي له إلى أن تحل مشكلته.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، استقبل يوم أمس في الإمارة، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي، بحث الجانبين العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الاستثمار والخدمات البلدية.