عامل نظافة بمستشفى القنفذة ينقل العينات للمختبر

الطائف(صدى):

كشف مراجعون عن تكليف عامل نظافة بمهمة نقل عينات التحاليل الطبية من قسم طوارئ مستشفى القنفذة العام إلى المختبر.

ورد متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي على الشكاوي: إن ملاحظاتكم محل اهتمام، وتسهم في تطويرنا أداء المهام وفق التطلعات.

وأشار إلى أنه لا يحق لموظف الخدمات (صيانة ونظافة) التعامل مع نقل عينات المختبر، وسيعرَّض للمساءلة وفقًا لأنظمة واللوائح، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه هي مسؤولية الموظف المختص، وسيتم التحقيق معهم حتى لا تتكرر هذه المخالفة.

ويُذكر أن مراجعي مستشفى القنفذة العام يشتكون من تدني مستوى الخدمة الطبية المقدَّمة لهم، حسب وصفهم؛ لأنه في الأصل بمبنى غير مهيأ لمواكبة أعداد المراجعين بمختلف حالاتهم الصحية.