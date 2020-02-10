البلاد يقدم بطاقة التسهيلات المصرفية لدفع رواتب العمالة المنزلية

علي القحطاني(صدى):

كشف بنك البلاد عن تقديم خدمة جديدة لتحويل راتب العمالة المنزلية عبر الأنترنت دون الحاجة لإجراء مشاوير.

ويوفر بنك البلاد بطاقة العمالة المنزلية؛ لتسهيل دفع الرواتب عبر “الأونلاين”، حيث تقد البطاقة التسهيلات المصرفية اللازمة للكفيل والعمالة المنزلية، حيث يمكن للكفيل إصدار بطاقة العمالة المنزلية وتحويل الرواتب لعمالته اونلاين عبر البلاد نت.

كما يمكن للعمالة المنزلية إجراء حوالاتهم الدولية وعملياتهم المصرفية اونلاين باستخدام هذه البطاقة عبر قنوات بنك البلاد الإلكترونية.