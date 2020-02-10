هاني الغامدي: «رواتب المحاسبين 4 آلاف والوافدين 60 ألف ريال»

عادل الحربي(صدى):

فتح الكاتب الصحفي هاني الغامدي النار على العاملين في قطاع المحاسبين؛ لافتًا إلى أنه لا يوجد اهتمام بالكوادر الوطنية.

وقال ” الغامدي ” في برنامج ” تم ” : “وزير العمل قال مؤخرًا في تصريحات أن متوسط مرتب المحاسب 7 آلاف ريال، أحب أقول له لا يوجد متوسط للمحاسبين “.

ولفت إلى أنه عبر “طاقات” يتم الإعلان عن وظيفة ” مدير محاسبة ” بـ 4 آلاف ريال فقط.

وأوضح أنه يتم التعاقد مع وافدين بعقود سنوية بمقابل مالي ضخم في حين أنه يوجد مواطنين أفضل منهم.

وأضاف ” الغامدي ” : ” لابد أن تكون مبادرات وزارة العمل فعالة في مجال التوظيف “، مؤكدًا على أهمية أن تعطي الوزارة الأهمية القصوى للمواطن.