إلغاء «الطابور» ومنه الطلاب من الخروج بالأماكن المفتوحة بدءً من الغد

الرياض(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض توجيه إلى قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي.

وأوضحت أن التوجيه يبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس؛ نظراً لانخفاض درجات الحرارة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من المناطق المختلفة بالمملكة شهدت موجة برد شديدة خلال الأيام الماضية، ووصلت درجة الحرارة إلى تحت الصفر في عدد من المناطق.