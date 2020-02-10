لوشيسكو حزين رغم الفوز على شهر خودرو

نواف السالم(صدى):

علق مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، على فوز الهلال على شهر خودرو الإيراني، بنتيجة 2-صفر، في مباراتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دبي.

وقال لوشيسكو إن المباراة أمام الفريق الإيراني لم تكن سهلة، لكنها ظهرت بهذه الصورة بسبب قوة الهلال، معبرا عن حزنه من ضياع الفرص السهلة، وعدم إضافة المزيد من الأهداف.

وقال لوشيسكو في رسالته للاعبي الهلال: “ما قدمتموه داخل الملعب كان يستحق نتيجة أكبر”، لافتا: “الخصم قاتل بكل بسالة دفاعياً مما أجبر لاعبينا على أن يكونوا تحت الضغط دائماً عند إنهاء الهجمة”.