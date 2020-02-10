ضمك يُعمق جراح الاتحاد بثنائية

نواف السالم(صدى):

تمكن فريق ضمك من الفوز على الاتحاد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المرحلة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدفي ضمك اللاعب بلال السعيداني في الدقائق 9 و12 توالياً خلال الشوط الأول، في حين سجل هدف الاتحاد اللاعب ويلفريد بوني في الدقيقة الـ67.

رفع ضمك رصيده من النقاط للنقطة 14 في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الإتحاد وزيادة معاناته بترتيب مراكز القاع بعدما وصل للمركز الـ12 برصيد 19 نقطة.