السجن عامين لثمانية رجال احتفلوا بزواج مثلي

نواكشوط(صدى):

أصدرت محكمة موريتانية حكما بالسجن عامين بحقّ ثمانية رجال بتهمة “ارتكاب فعل مخل بالحياء” بعد نشر فيديو يظهرون فيه أثناء حفل قُدم على أنه زواج مثليين.

وانتشر فيديو في موريتانيا والدول المجاورة نهاية يناير لحفل في مطعم بنواكشوط قُدم على أنه أول “زواج لمثليين” في هذه الجمهورية، التي تمنع الممارسات المثلية.

وأقرت الشرطة الموريتانية أقرت أن الأمر لا يتعلق بزواج مثليين على عكس ما كانت تقوله المزاعم التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن غرايم ريد، مدير قسم حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، قد صرح الجمعة الماضية أنه “لا يحق للسلطات الموريتانية سجن أي شخص لم يقم سوى بحضور احتفال سلمي بعيد ميلاد”، داعيا إلى إطلاق سراح جميع من حُكم عليهم بالسجن لعامين لحضورهم تلك الحفلة.