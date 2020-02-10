الخبز قد يساهم في إنقاص وزنك 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من النساء لتناول خبز السحابة أو الغيمة الخالي من الدقيق والكربوهيدرات للحفاظ علي رشاقتهن.

ويحتوي خبز السحابة أوالغيمة” على نسبة شبه معدومة من الكربوهيدرات ويخلو من الدقيق، حيث يتكون هذا الخبز الخفيف من 3 مكونات فقط تجعله هشاً ومنتفخاً حتى بعد الخبز.

ويخلو خبز السحابة من الكربوهيدرات، و الغلوتين، وبالتالي فهو وجبة خفيفة وشهية للأشخاص الذين يرغبون بإنقاص وزنهم،

ويتميز خبز الغيمة بأنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية من الغلوتين الموجود في الدقيق، حيث شملت مكوناته على البيض، والجبن الكريمي، ومسحوق الخبز “بيكينغ باودر”.