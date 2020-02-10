شاهد .. مايا دياب تتعرض لموقف خطير أثناء بث مباشر

بيروت(صدى):

عاشت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحظات متناقضة ما بين الخوف والتشكك فيما يجرى حولها عندما طلت كضيفة على برنامج “ غدًا اجمل ” الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز على قناة إم بي سي.

وقام فريق الإعداد في البرنامج بإعداد ملقب بهدف تخويف الفنانة اللبنانية ومشاهدة رد فعلها، حيث قاموا بإطلاق صفارات الإنذار داخل الاستديو، وجرى الجميع حولها فى ربكة كأنهم يحاولون الفرار.

و تفاجئت مايا في البداية بما حدث حولها إلى أن ساورها الشك بأن ما يحدث مجرد تمثيل.

وأكدت مايا عقب المقلب بأنها شعرت بأن ما يحدث حولها كان غير حقيقي لذلك فلم تنفعل أو تحاول الهروب مثلما فعل الأخرون داخل الاستوديو .