بالفيديو.. علم المملكة يظهر لأول مرة قبل أكثر من 280 عاما ولا ولم ينكس

عادل الحربي(صدى):

يعتبر علم المملكة هو العلم الوحيد الذي لايُنكس، ومن” أسماءه البيرق واللواء والراية”، حيث له رمزية إسلامية ووجدانية، وتاريخ عريق.

ووثقت دارة الملك عبدالعزيز المراحل الأربعة التي مر بها علم المملكة، حيث ظهر لأول مرة قبل أكثر من 280 عامًا.

وظهر العلم السعودي في المرحلة الأولى بكلمة اتوحيد في الدولة السعودية الأولى والثانية، وفي المرحلة الثانية في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تم إضافة سيفين متقاطعين، وفي المرحلة الثالثة تم استبدال السيفين بسيف في الأعلى.

وفي المرحلة الرابعة أصبح السيف أسفل كلمة التوحيد.