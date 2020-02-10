شاهد .. نوف : أول ما شفت فيصل العبدالكريم كنت أحسبها مداهمة

عادل الحربي(صدى):

روت نوف ال طشلان قصة الكفاح التى خاضتها مع شقيقاتها من أجل العمل فى البقالة بالرياض .

وذكرت أنها أم لأولاد وعمرها 47 عاما، وعملت فى عدة وظائف، مضيفة أنها فكرت مع شقيقاتها لإقامة مشروع وجاءت فكرة البقالة لهن وافتتحن بالفعل البقالة في الرياض.

واستعرضت، في تصريحات لها، موقف طريف جمعها بالإعلامى فيصل العبدالكريم، حيث قالت :أول ماشفت فيصل خفت كنت أحسبها مداهمة.

يذكر أن قصة عمل الشقيقات الثلاثة في البقالة انتشرت من خلال مقطع فيديو ، حيث شكّك الكثيرين في جنسية النساء الثلاث بسبب لهجتهن، وهو ما نفت الشقيقات الثلاثة فيما بعد.