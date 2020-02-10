سفير أمريكي: «صفقة القرن منحازة لإسرائيل»

وكالات(صدى):

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن ” صفقة القرن ” منحازة لإسرائيل بشكل كبير.

وأوضح خلال مؤتمرا صحفيا، إن السبب في انحياز الصفقة لإسرائيل؛ يعود إلى أنها دولة ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها في احترام الاتفاق، في حين أنه لا يزال أمام الفلسطينيين طريق طويل قبل أن يكونوا شركاء جديرين بالثقة، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ولفت السفير الأمريكي إلى الحاجة لسد ” التفاوت ” بين دولة إسرائيل، التي يمكن الاعتماد عليها، وبين السلطة الفلسطينية، التي وصفها بأنها كيان فاشل يطمح في أن يكون دولة.

وزعم أيضا أن القدس ما كانت ستوافق أبدا على تقديم التنازلات التي قبلت بها بعد نشر الخطة – بما في ذلك الموافقة على عدم بناء أي مستوطنات في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية – ما لم يضمن لها الاقتراح الضم الفوري للأجزاء الي ستكون بموجب الخطة جزءا من إسرائيل.

وقال فريدمان عن الإسرائيليين والفلسطينيين: ” هذه علاقة غير متماثلة بالمرة. إسرائيل هي ديمقراطية. يمكن الاعتماد على كلمتها. لديها علاقة رائعة مع الولايات المتحدة على مستويات متعدد وهذه العلاقة قوية للغاية. إنها اليوم في موقف يسمح لها باحترام جزئها من الاتفاق “.

وأضاف : ” الفلسطينيين في الوقت الحالي ” ليسوا في موقف يسمح لهم باحترام أي اتفاق “، على حد تعبير فريدمان.

وتابع: ” الفلسطينيين ليسوا موحدين، وحكومتهم ليست ديمقراطية ومؤسساتهم ضعيفة. إن احترامهم لجميع أنواع الأعراف التي نتمسك بها – وليس فقط الديمقراطية وإنما أيضا حقوق الإنسان وحرية الدين وحرية التعبير – غير موجود ” .