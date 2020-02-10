الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بـ كورونا

أبوظبي(صدى):

أعلنت الإمارات عن تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس كورونا المستجد من الجنسية الهندية وهي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن بهذا يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة 8 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم.

وكانت الوزارة أعلنت أمس عن أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.

و أكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة مستقرة ماعدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بانها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.