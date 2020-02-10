مدرب النصر: «لا تحملوني المسؤولية في الخسارة فقط»

طلال الغامدي(صدى):

تحدث مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا عن استعدادات فريقه قبل مواجهة السد القطري، غدا في الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد أمام السد القطري، إن مباراة الغد صعبة أمام خصم جيد لعبنا أمامه فزنا وخسرنا، لكنها مباريات من التاريخ وغداً قصة جديدة.

وأضاف فيتوريا أن المباراة غداً ستكون من نصيب الفريق الذي سيهتم بالتفاصيل أكثر، متمنيا أن تكون مباراة ممتعة وجيدة وعملنا جيداً من أجل ذلك.

ورأي فيتوريا أن الشيء الوحيد الذي يقلقه هو عدم الجاهزية الكاملة للاعبين لهذه المباراة، مضيفا:” سنلعب بإحدى عشر لاعب وبأفضل اللاعبين

وبمستوى سيكون لائقا بنادي النصر “.

وتابع :” أنا المسؤول الوحيد عن اختيار اللاعبين الأجانب في القائمة، لا يمكن أن يقال أنني أتحمل المسؤولية في حال خسرنا فقط كذلك إذا انتصرنا يجب أن يتم تحميلي المسؤولية عن اختيارهم وليس في الخسارة فقط”.

ومن جانبه، أوضح المغربي نورالدين أمرابط، لاعب خط وسط فريق النصر:”غداً أمامنا مباراة مهمة في بطولة جديدة وأول مباراة فيها تلعب أمام فريق السد القطري الذي لعبنا معه مرتين ولن تكون المباراة سهلة لكن تتمنى أن تكون ممتعة”.

وأبان أمرابط:”حينما تلعب الفرق أمامنا يلعبون بحماس أكبر وهمهم الأول هو أن لا يخسروا أمام النصر”، لافتا:” أريد أن أقول شيء أخير للجماهير حينما ينتقدوتنا فلهم الحق لكننا كلاعبين نطلبهم أن يقفوا معنا ويدعمونا”.