بالفيديو.. محلل سياسي: على الكويت قطع العلاقات مع إيران

خالد الظفيري(صدى):

أكد المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، أنه يجب على الكويت قطع العلاقات مع إيران ما لم يعتذر رضائي عن تصريحاته.

وقال المناع لقناة العربية : ينبغي أن تكون الكويت حازمة في هذه الموضوع ويجب ان تكون الرسالة واضحة ووطنية من الكويت وتقطع علاقتها مع إيران وتقول لا سفارة ولا سفير.

وأضاف : وحتى العلاقات التجارية تقطعها معها، ما لم يعتذر رضائي عن تصريحاته، بالرغم من انه قال ذالك في التلفزيون.

ويذكر أن اعترافات أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، حول التجسس على الجنود الأمريكيين في الكويت، قد تسببت في حالة من الاستياء بيت عدد من السياسيين في البلد الخليجي.