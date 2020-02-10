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بالفيديو.. يدعي أنه يهودي من أهل نجران ويرحب باليهود في المملكة

بالفيديو.. يدعي أنه يهودي من أهل نجران ويرحب باليهود في المملكة
خاص(صدى):

وثّق أحد الأشخاص، مقطع فيديو يزعم فيه أنه سعودي من أهل نجران ويرحب بقدوم اليهود للعيش في المنطقة.

وأوضح الرجل، أنه يهودي من أهل نجران وسيرحب باليهود ويأخذهم إلى معابد قديمة عمرها 1000 سنة في المنطقة وعليها عبارات عبرية .

وزعم أن تلك المعابد عمرها 1000 و1500 سنة، وموجودة في « حبونا، يريم، ثار»، مختتمًا: «أتمنى أن يصل صوتي لكل اليهود في العالم».


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 52 دقيقة

حوثي مهايط كذوب يحاول يقلد اللهجة

[ عدد التعليقات: 7576 ] نشر منذ 51 دقيقة

هذا مجرم وخائن

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 24 دقيقة

قالها الامير نايف بن عبدالعزيز نحن مستهدقين في دينناووطننا وامننا ولايستبعد ان نشر هذا المقطع وراءه جهات خارجيه وعملاء بالداخل الحذر واليقظه ….

[ عدد التعليقات: 2023 ] نشر منذ 23 دقيقة

مخالف للنشر

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 11 دقيقة

العملاء موجودين الله يهلكهم

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ومنهو انت علشان ترحب فيهم وتستقبلهم

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