بالفيديو.. يدعي أنه يهودي من أهل نجران ويرحب باليهود في المملكة

خاص(صدى):

وثّق أحد الأشخاص، مقطع فيديو يزعم فيه أنه سعودي من أهل نجران ويرحب بقدوم اليهود للعيش في المنطقة.

وأوضح الرجل، أنه يهودي من أهل نجران وسيرحب باليهود ويأخذهم إلى معابد قديمة عمرها 1000 سنة في المنطقة وعليها عبارات عبرية .

وزعم أن تلك المعابد عمرها 1000 و1500 سنة، وموجودة في « حبونا، يريم، ثار»، مختتمًا: «أتمنى أن يصل صوتي لكل اليهود في العالم».