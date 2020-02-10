الزمالك يُعلن قائمته لمواجهة الترجي التونسي في قطر

وكالات(صدى):

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر غدًا الثلاثاء، لمواجهة الترجي التونسي على كأس السوبر الإفريقي، والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.

واشتملت القائمة على كل من محمود جنش، محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي في حراسة المرمى، وكذلك محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، محمد عبدالسلام، احمد عيد، حازم امام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة في خط الدفاع.

وتضمن خط الوسط كل من طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، احمد زيزو، محمد اوناجم، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف اوباما ، اسلام جابر، كريم بامبو، مصطفي فتحي، أشرف بن شرقي، محمد عنتر.

وسيهاجم كارتيرون بكل من : مصطفي محمد، عمر السعيد، كاسونجو.