نائب كويتي يهاجم«المالية» بسبب قضية «إيرباص»: «رائحة الفساد وصلت للخارج»

خالد الظفيري(صدى):

فتح النائب الكويتي عبدالله الكندري النار على وزارة المالية على خلفية قضية الرشاوى التي تتورط بها شركة إيرباص.

وتساءل ” الكندري ” : ” ما هي حقيقة ما أثير بصحيفة الغارديان البريطانية عن رشاوي وعمولات بصفقة الايرباص ؟ “.

ونشر نسخة من الاستجواب لوزير المالية الكويتي معلقا: “تلك الأسئلة التي توجهت بها لوزيرة المالية ، فرائحة الفساد بالكويت وصلت للخارج !!”.

وكانت الكويت بدأت التحقيق الأيام الماضية حول شبهات رشاوى في صفقات طائرات (آيرباص)،بعد نشر “الغارديان” البريطانية تقريرا مطولا، حول شبهات وقائع رشاوى في شركة تصنيع الطائرات ” آيرباص “، خاصة ببيع عدد من طائراتها في عدد من الدول، لافتة إلى أنه من بين تلك الدول الكويت.