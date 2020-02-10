التجارة تُفعل مقترحا لمواطن عبر تغريدة «ماذا لو كنت وزير»

علي القحطاني(صدى):

فعلت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الاثنين، مقترحا قدّمه مواطن بشأن تقييم أداء مراقبي المنشآت التجارية.

وقدم المواطن المقترح عبر تغريدة وزير التجارة ماجد القصبي، التي دعا فيها المواطنين للمشاركة بمقترحاتهم تحت عنوان “ماذا لو كنت وزير “.

وأعلنت الوزارة في ردّ على اقتراح المواطن أنها باشرت إرسال رسائل نصية لملّاك المنشآت التجارية بعد زيارة المراقبين لهم؛ لتقييم الأداء الرقابي وخدمة المتعاملين.

واقترح المواطن فاضل الرمضان تقييم المراقبين لإيقاف ما وصفه بـ” تسلط ” بعضهم على أصحاب المحلات، ما يسبب ترك الشباب للنشاط التجاري.

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