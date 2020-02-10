22 فرصة محققة للهلال مقابل ركنية وحيدة لشاهر

طلال الغامدي(صدى):

شهد لقاء الهلال الأول في دوري أبطال آسيا 2020 أمام شاهر خودرو الإيراني، تألقًا للزعيم الذي كان مستحوذًا على اللعب إلى حد كبير.

وصنع الهلال ستة عشر فرصة في الشوط الأول كان بمثابة أهدافًا محققة، لكن تم تسجيل منها هدف وحيد بأقدام أندريه كاريلو في نهاية الشوط، إضافة إلى إغفال حكم اللقاء عن احتساب ركلتي جزاء للهلال في لمستي يد للاعب الفريق الإيراني.

أما الشوط الثاني، فصنع لاعبو الهلال ستة فرص محققة للتسجيل وتم إحراز الهدف الثاني للهلال منها بفضل بافتيمبي غوميز، فيما صنع وأضاع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو العديد من الفرص لكنه كان متألقًا.

وحصل فريق شاهر خودور على ركلة ركنية وحيدة له في المباراة في الدقيقة 86، ولم يكن له خطورة تُذكر على مرمى الزعيم.

ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لقب أفضل لاعب في المباراة إلى أندريه كاريلو صاحب الهدف الأول للزعيم.

وافتتح نادي الهلال، مشواره الآسيوي، بالفوز على شاهر خودرو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020.

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