عبدالكريم الجاسر: أول فوز في رحلة الدفاع عن اللقب

نواف السالم(صدى):

هنأ الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر، نادي الهلال بفوزه على شاهر خودرو الإيراني في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا 2020 .

وقال عبدالكريم الجاسر: «تدريب هلالي لبطل آسيا ينتهي بهدفين دون رد، مبروك بطل آسيا الفوز الأول في رحلة الدفاع عن اللقب نحو الثامنة».

وافتتح نادي الهلال، مشواره الآسيوي، بالفوز على شاهر خودرو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020.