انفجار معمل تفخيخ طائرات حوثية مسيرة بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

انفجر معمل لتفخيخ الطائرات الحوثية المسيرة في شمال العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وقال سكان إن الانفجار الذي هز قرية القابل، التابعة لمديرية بني الحارث شمال صنعاء، حدث في منزل مملوك لشخص يدعى محمد حميد الدين، وهو قيادي في ميليشيات الحوثي حوّل منزله إلى مرفق عسكري.

وأدى الانفجار إلى تدمير المنزل جزئياً وسقوط قتلى وجرحى بين خبراء تجهيز الطائرات المسيرة، حيث نقل أحد الأهالي عن مصدر حوثي مطلع قوله إن الانفجار حصل نتيجة خطأ في تفخيخ طائرة مسيرة.

وفي حين أكد المصدر سقوط قتلى حوثيين من العاملين في هندسة وتفخيخ الطائرات، إلا أنه لم يحدد عددهم.

كما أشار سكان إلى أن المسلحين الحوثيين، وعقب الانفجار، حاصروا المنطقة التي يقع فيها المنزل، وقاموا بتجميع أشلاء تطايرت في المكان.