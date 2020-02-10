بالصور.. الهلال يفتتح مشوار آسيا بفوز مستحق
افتتح نادي الهلال، مشواره الآسيوي، بالفوز على شاهر خودرو الإيراني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020.
وأحرز أندريه كاريلو الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 45 بعدما أهداه إياها سالم الدوسري، فيما عزّز المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز النتيجة لصالح الهلال بهدف في الدقيقة 69 بتمريرة من كاريلو.
واقتنص الهلال أول ثلاث نقاط له في آسيا، ليتصدر المجموعة الأولى التي تشمل (باختاكور 3 نقاط في المركز الثاني، الأهلي وباديديه في المركزي الثالث والرابع بدون نقاط).
المليليح[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 36 دقيقة
فريق إيراني حديث التأسيس في المركز الثامن بالدوري الإيراني تأسس قبل خمس سنوات والنتيجه مخذلة بالنسبه لفريق مهايطي
برق امصحا[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 30 دقيقة
مبروك للزعماء .. لكن والله اتمنى من الهلال طالما انتم قادرين تزيدون الأهداف زيدوا…ليش قتل المباراة وضياع الفرص الكثيرة…وتصعيب الأمور على أنفسنا….زي ما سووا مع الإتفاق اكتفوا بهدف ولقطوا الإتفاق التعادل في آخر الدقائق …ومغطونا أشواط إضافية…. وكنا في غنى عن كل هذا لو سجلنا اثنين أو ثلاثة وكنا قادرين….
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7097 ] نشر منذ 28 دقيقة
هههههههههههههههههههه بجد انت صعبان علية المهم الزعيم الملكي بطل اسيا كسب الثلاث نقاط انت نسيت كيف فريقكم تعادل مع ضمك و بالعافية