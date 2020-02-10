بالصور.. الهلال يفتتح مشوار آسيا بفوز مستحق

ماجد محمد(صدى):

افتتح نادي الهلال، مشواره الآسيوي، بالفوز على شاهر خودرو الإيراني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020.

وأحرز أندريه كاريلو الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 45 بعدما أهداه إياها سالم الدوسري، فيما عزّز المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز النتيجة لصالح الهلال بهدف في الدقيقة 69 بتمريرة من كاريلو.

واقتنص الهلال أول ثلاث نقاط له في آسيا، ليتصدر المجموعة الأولى التي تشمل (باختاكور 3 نقاط في المركز الثاني، الأهلي وباديديه في المركزي الثالث والرابع بدون نقاط).