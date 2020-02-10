الكشف عن حجم الثروة المالية لميسي 

وكالات(صدى):

كشفت إحصائية جديدة عن حجم الثروة المالية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث بلغت ثروته 400 مليون دولار.

وبحسب ماوردنا فآن ميسي يتقاضي 8.3 مليون يورو شهريا، من فريقه برشلونة، ما يعني أنه يتقاضى تقريبا 100 مليون يورو سنويا.

وتبين أن ميسي يتقاضي الملايين من عقود الدعاية والرعاية، وتربطه عقود مغرية، مع شركات مثل أديداس للمنتجات الرياضية، وبيبسي للمشروبات الغازية، وكونامي لألعاب الفيديو.

وكان ميسي وقع مع شركات أخرى كي يصبح الوجه الإعلاني لها، مثل جيليت لأدوات الحلاقة، وتاتا لصناعة السيارات.