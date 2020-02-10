سر تسمية «إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب» بـ السعودات

علي القحطاني(صدى):

يتردد المثل الشعبي: “إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”؛ وكثيرا ما يتساءل البعض حول سر المثل ومن أين جاء.

ويرتبط استخدامه بموسم العقارب الذي يتميز باعتدال الجو؛ فدخول موسمه إشارةٌ إلى قرب انتهاء فصل الشتاء ببرده وجفافه.

وترجع القصة إلى أن «سعد» كان في طريقه للسفر؛ فنصحه والده أن يتزود بالفراء، لكي يحصل على الدفء اللازم لرحلته؛ ولكنه رفض ذلك معتقدا أن الجو لن يتقلب ويخذله؛ وما إن تقدّم في طريقه؛ إذا بالسماء قد اكفهرت وتلبدت بالغيوم، وهبّت رياح الصقيع الهادرة، وهطل المطر والثلج بغزارة؛ فلم يجد ما يساعده سوى ذبح ناقته، حتى يحتمي بأحشائها، فسميت هذه الفترة بـ«سعد الذابح».

وبعد أن نهش الجوع لم يجد سوى ما احتمى به من البرد ليسد رمقه، فاضطر إلى أكلها حتى يقتل جوعه، فسميت «سعد بلع»، وبعد الغيوم، وشروق الشمس خرج «سعد» فرحًا بعد أن كُتبت له النجاة، فسميت بـ«سعد السعود».

ونشرت إدارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على تويتر، انفوجراف يوضح أن الموسم يبدأ من 10 فبراير إلى 20 مارس بحسب تقويم أم القرى، ويصل إلى 39 يومًا تنقسم إلى 3 سعودات.

ويأتي الانفوجراف كالتالي: