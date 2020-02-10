التعادل يحسم مواجهة الشرطة العراقي أمام الاستقلال الإيراني

وكالات(صدى):

انتهت المباراة التى أقيمت اليوم بين فريقى نادي الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني، بالتعادل بهدف لكل منهما، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2020.

وحصد الاستقلال هدف في الشوط الأول هدف عبر لاعب الشرطة حسام كاظم الذى سدد بالخطأ هدف مرمى فريقه، ألا أن الشرطة تمكن من إحراز هدف التعادل بقدم اللاعب علي فائز فى الدقيقة 48 من خلال ضربة جزاء.

من جهة أخرى، فسوف تقام اليوم مباراة ثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث سيواجه الوحدة الإماراتي ضيفه الأهلي على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.