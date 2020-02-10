مهرجان القريات الدولي يستضيف اللقاء التعريفي لمعهد ريادة الاعمال

سلطان الهوير (صدى):

استضاف مهرجان القريات الدولي للطيور بالتعاون مع مبادرة بدعمكم نتميز، أمس الأحد الموافق ١٤٤١/٦/١٥ اللقاء التعريفي لمعهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” بحضور مدير معهد ريادة الاعمال الوطني فرع الجوف حسن الغنام ، وممثل ريادة الاعمال بالقريات سلطان الشمري ، والمنسق الاداري في فرع بنك التنمية الاجتماعية بالقريات عبدالرحمن العبدلي .

وتناول اللقاء دور المعهد كونه مركز وطني متخصص يعمل على احتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتقديم المساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية بواسطة نخبة من المتخصصين وباعتماد أحدث الأساليب والتقنيات لتقديم النموذج الوطني الأميز محلياً وإقليميا في ريادة الأعمال ودعم المشروعات.

كما تحدث المشاركون عن أهداف “ريادة” التي تتمثل في نشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع و بناء سلوك ايجابي نحو ممارسته وتطوير برنامج وطني لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تمكين رواد الأعمال والمختصين من مسايرة المستجدات في مجال ريادة الأعمال والعمل الحر.