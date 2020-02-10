حقيقة وقف دعم حساب المواطن بعد الحصول على وظيفة

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن حقيقة وقف الدعم المقدم للمستفيدين بعد حصولهم على وظيفة.

وأكد البرنامج أن الدعم يقدم في حال توافر معايير الاستحقاق وقواعد صرف الدعم للمستفيدين.

وشدد البرنامج على أنه في حال طرأ أي تغيير على بيانات المستفيد، عليه بالتوجه للبوابة وتحديث بياناته عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب ثم اختيار الإفصاح عن الدخل، بعدها يقوم بتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف حكومي أو خاص حسب المصدر ثم اختيار نوع الدخل راتب شهري ومصدر الدخل (حسب جهة المصدر) ثم الضغط على أيقونة حفظ.