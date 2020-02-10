فورد تسعى لإطلاق سيارة موستنج Mach-E شيلبي

واشنطن(صدى):

كشف السيد Ed Krenz ، الذي يشغل منصب رئيس مهندسي برنامج فورد بيرفورمانس ، عن وجود فرصة لتوفير نسخة شيلبي عالية الأداء من السيارة الكهربائية بالكامل .

وقال إنه تمكن مهندسي شيلبي من جعل موستنج ماك اي ذات كفاءة أفضل على المسارات الملتوية ، مضيفا: ” أتطلع إلى التحدي المتمثل في توفير خصائص ومواصفات شيلبي على سيارة كهرباء توفر المتعة في القيادة الرياضية مع الإهتمام بتقديم قدر مناسب من شحن بطاريات المحركات الكهربائية ”.

وتعطي هذه التصريحات فرصة لتوفير سيارة فورد موستنج شيلبي كهربائية بالكامل في المستقبل القادم ، ولكنه لا يحسم القرار بشكل قاطع ونهائي فهناك فرصة لحصول هذه الموستنج على الضوء الأخضر ليتم تقديمها كما أنه يوجد احتمال رفض توفيرها .