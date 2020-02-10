شاهد .. طائرة تصارع عاصفة ورياح شديدة من أجل النجاه

بيروت(صدى):

عاش ركاب طائرة طيران الشرق الأوسط التى كان يقودها اللبناني جورج ديب لحظات مرعبة بسبب عاصفة ورياح كانت تواجه الطائرة أثناء محاولة الهبوط في مطار هيثرو لندن.

ووثق مقطع فيديو اللحظات التى حاول خلالها قائد الطائرة إحكام سيطرته على القيادة في ظل عاصفة ورياح وصلت سرعتها رياح 80كلم/س.

وأظهر الفيديو الطائرة وهى تصارع الرياح التى جعلتها تترنح لفترة وجيزة إلى أن استقرت وهبطت بسلام داخل المطار.