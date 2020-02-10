بالفيديو.. صالح الجسمي عن إطلاق سراح مريم حسين: «مدانة بقضية تمس الشرف»

أبوظبي(صدى):

شارك الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، متابعيه بمقطع فيديو، بعد إطلاق سراح الفنانة مريم حسين،

قائلا: «كل شي جائز في إطار القانون».

وأضاف أن أي إجراء تم اتخاذه هو قانوني، «لأننا في دولة قانون وما يحدث بعد ذلك أنا ما لي علاقة، أنا براءة وهي مدانة بقضية تمس الشرف هتك عرض بالرضا»، مضيفا: «كل شي جائز في إطار القانون ما عندنا محاكم تنعقد بالليل عشان تطلع براءة هي طلعت ممكن كفالة أو إيقاف تنفيذ، لكن حكم السجن صادر وان شا الله يكون بعدها عن بنتها يهديها شوي».

وقال الجسمي: «إفراج بكفالة أو بعفو أو بأي طريقة قانونية لا يعني أنك براءة فأنت مدانة بقضية مخلة بالشرف وهي هتك العرض بالرضا، والبراءة فقط لشخص واحد وهو صالح الجسمي وهو من يحق له أن يفتخر و11 يوم سجن حلوين» .