الجيش اليمني يقتل 13 حوثياً في مواجهات بتعز

وكالات(صدى):

نجح الجيش اليمني في قتل 13 متمرداً من مليشيا الحوثي الإرهابية، بينما أصيب العشرات منهم بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في مواجهات بالجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، إن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً لمليشيا الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية، وهجوم آخر على مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي غرب المدينة.

وأكد على تكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، فيما حصل الجيش الوطني على عتاد وأسلحة خلفتها المليشيا قبل أن تلوذا بالفرار.