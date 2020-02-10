الريجيم الثلاثي لإنقاص 12 كيلو من الوزن الزائد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء تغذية معلومات عن الريجيم الثلاثي لحرق الدهون وإنقاص 12 كيلو من الوزن الزائد، حيث أنه هو أحد أنواع الريجيم الكيميائية التي تعتمد على تناول صنف معين من الطعام لفترة تقدر بـ12 يوم.

وفي مرحلة الأيام الثلاثة الأولى ينصح بتناول كمية حسب الرغبة من الخيار مع الزبادي الخالي من الدسم. إذا كنت لا تتناولين الخيار، يمكنك استبداله بأي نوع آخر من الخضار.

ومرحلة الأيام الثلاثة الثانية تناول الخضار على اختلاف أنواعها مسلوقة أو مشوية أو على البخار، ومرحلة الأيام الثلاثة الثالثة: خلال هذه الفترة ينصح بتناول الفواكه فقط على أن لا تتضمن عدد كبير من السعرات الحرارية.

وخلال المرحلة الأخيرة تحتاجين خلال هذه الفترة لتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحم الخالي من الدهون، الدجاج المشوي، السمك، الفطر والمكسرات النيئة الخالية من الملح.

ويجب شرب كمية كبيرة من الماء يوميا بما لا يقل عن 12 كوب في اليوم لتنشيط الدورة الدموية، حما يمكن شرب المشروبات العشبية الدافئة على غرار الشاي الأخضر، اليانسون، النعناع والقهوة بدون إضافة السكر.

ويجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لضمان عدم اكتساب الوزن مرة أخرى.