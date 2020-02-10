اتحاد الكرة المصري: أزمة في موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. والأمر في يد الكاف

وكالات(صدى):

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، موقفه من طلب ناديي الأهلي والزمالك، إقامة لقائي الفريق أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا والترجي التونسي، على التوالي، على أرضية ملعب استاد القاهرة في الـ29 من فبراير الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات مباريات الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة إن «الجبلاية كان يتوقع تحديد الأهلي والزمالك التوقيت ذاته للقائي صن داونز والترجي، خاصة بعد أن احتل الفريقان المركز الثاني في ختام دور المجموعات؛ ما يعني أن لقاء الذهاب في دور الثمانية سيقام في مصر ولقاء العودة خارجها، فضلا عن خوضهما لقاء القمة يوم الـ24 من فبراير، لذا سيطلب كل منها إقامة لقاء بطولة أفريقيا يوم الـ29 وليس الـ28 للحصول على يوم راحة إضافي».

وأضاف المصدر: «اتحاد الكرة ليس له أي دور في هذا الأمر، وسيتم إرسال طلب الناديين إلى الاتحااد الأفريقي لكرة القدم، الذي سيحدد من سيخوض لقاءه يوم الـ28 ومن سيخوض يوم الـ29، واختيار الكاف لموعد كل لقاء يأتي بناء على الموافقة الأمنية وخطة البث التلفزيوني للشركة الناقلة لمنافسات البطولة».