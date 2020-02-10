بالفيديو.. لحظة ضبط عصابة وافدة لغسيل الأموال في الرياض 

عادل الحربي(صدى):

ألقت شرطة الرياض ممثلة بإدارة الضبط الإداري وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية القبض على عصابة وافدة تخصصت في غسيل الأموال.

وتفصيلا، ورد بلاغ لشرطة الرياض يفيد بأن مجموعة من الوافدين يستأجرون مستودعا لتجميع الأموال غير معروفة المصدر، وعلي الفور باشر رجال الشرطة البلاغ وبمعاينة المستودع وجدوا ماكينات ومعدات لتزوير العملات، ما يؤكد وجود شبهة غسيل أموال.

ويأتي ذلك في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتحويل المبالغ النقدية إلى خارج البلاد بصفة غير شرعية.

وجرى إيقاف المتهمين جميعاً لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.

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