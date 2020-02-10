بالفيديو ضحايا الحوثي يروون قصص تعذيبهم في السجون السرية

وكالات(صدى):

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة العنف في ” مدينة الصالح ” التي تحولت إلى سجون سرية، ترتكب فيها أبشع الجرائم والانتهاكات التي تطال آلاف المدنيين.

وكشف تقرير لمنظمة حقوقية دولية، عن أن المدينة المكونة من 860 وحدة سكنية موزعة على 83 مبنى، حولت الميليشيات الحوثية قرابة 20 عمارة منها إلى سجون سرية.

وأضاف التقرير أنه تم تقسيمها على خمسة أقسام رئيسية، وهي سجن الأمن القومي، والسجن الوقائي وسجن الأمنيين، وسجن العسكريين، إضافة إلى أقسام داخلية لها مسميات مختلفة كسجن “الدواعش” وسجن ” الاستقبال ” وسجن ” الجنائيات “، سجن ” المجاهدين ” وسجون ” عدن ” و” أبو حرب ” و” المشايخ “.

وجاء في التقرير شهادات عدد من المختطفين والضحايا الذين تم إخفاؤهم وتعذيبهم في سجن الصالح، والذين أكدوا تعرضهم الأسوأ أنواع التعذيب.

وأفاد التقرير أن الأغراض التي كانت وراء عمليات الاختطافات هي اعتقال المدنيين لمبادلتهم بأسرى الجماعة المحتجزين، أو اعتقال المدنيين وتعذيبهم بغرض التجنيد، أو اعتقال المدنيين بغرض الابتزاز المالي.