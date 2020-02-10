مهرجان القريات الدولي للطيور يعلن الفائزين بمسابقة أجمل رسم لوحة بروتيه للمستشار تركي آل الشيخ

سلطان الهوير (صدى):

على مسرح فعاليات المهرجان الرئيسي أعلن الرئيس التنفيذي لمهرجان القريات الدولي للطيور الأستاذ/زبن سالم الشراري عن نتائج المسابقة التشكيلية والتي اطلقها المهرجان في بدايته وهي مسابقة تشكيلية عبارة عن رسم لوحة “بورتريه” كفعاليه ومبادرة حب ووفاء وتهنئة بالسلامة بشفاء معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وفتح المجال لمشاركة الفنانين والفنانات التشكيليين للمنافسة على جوائز المسابقة والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القريات الدولي للطيور بنسخته الأولى،

وجائت نتاىئج المسابقة والتي تنافس عليها عدد من الفنانين والفنانات التشكيليين بعد تقييمها من لجنة مختصة في الفن التشكيلي على النحو التالي

حصلت على المركز الأول

وقيمة الجائزة : 10000 ألاف ريال.

الفنانة التشكيلية روان عبدالله الشراري

والمركز الثاني وقيمة الجائزة 3000 ألاف ريال.

الفنان التشكيلي يوسف السمحان

وفي المركز الثالث وقيمة الجائزة 2000 الفا ريال

الفنانة التشكيلية منال مدالله الشراري.

وبهذة المناسبة قدم الرئيس التنفيذي للمهرجان الشكر لجميع المشاركين وبارك للفائزين فوزهم سائلاً الله العلي القدير أن يمتع معالي المستشار بالصحة والعافية.