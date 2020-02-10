بالفيديو والصور.. «إل جي» تطلق أقوي هاتف في العالم بمواصفات خيالية

وكالات(صدى):

أزاحت إل – جي الستار عن هاتفها الجديد ليكون أفضل وأقوي الهواتف الذكية في العالم، حيث تميز بتصميم فريد ومواصفات خيالية.

وبحسب التسريبات فإن هاتف V60 ThinQ الذي ستكشف عنه إل جي يمتاز بمنظومة صوت فريد يعتمد على مكبرات عالية الأداء و4 مايكروفونات موزعة في مختلف أجزاء الهيكل.

ومن المتوقع أن يحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية ممتازة بأربع عدسات، ستكون أحد أفضل كاميرات الهواتف، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وجاءت بطارية الهاتف بسعة 5000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل ليومين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت وسماع الموسيقى، وستحصل على خاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واطا)، يشحن أكثر من 40% من سعتها في غضون ربع ساعة تقريبا.