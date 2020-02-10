بالفيديو.. بلقيس فتحي تتفاخر بتسوقها من مركز تجاري أمريكي وتثير السخرية

فهمي محمد(صدى):

أثارت الفنانة بلقيس فتحي جدلا واسعا بعد قيامها بالتسوق من أحد المراكز التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت بلقيس في مقطع فيديو وهي تشتري مجموعة من المستلزمات الطبية وغير الطبية الخاصة بالاطفال.

وقالت بلقيس في مقطع الفيديو إن المنتجات والابتكارات في أميركا كثيرة وغريبة وفي غاية الأهمية ولا يمكن أن تجدها في مكان إقامتها، ولكنها تعرضت بسبب ما قالته لهجوم حاد وانتقادات لاذعة من بعض متابعيها.

ورأى العديد من متابعي بلقيس أن هذه المستلزمات في الصيدليات في دبي والمملكة والكويت ولبنان وغيرها من الدول العربية، موضحين أنها لا تقوم بالبحث عنها في الأماكن الصحيحة وربما لا تبحث بنفسها في بلدها لذلك لا تجد منها.